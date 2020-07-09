Хабаровск,
9 июля 2020, 13:53 — REGNUM Инкриминируемые Сергею Фургалу деяния были совершены, по версии следствия, 15−16 лет назад, и если они действительно имели место, то правоохранители, вероятно, знали об этом и ранее, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 9 июля, политолог Владимир Васильев, комментируя задержание губернатора Хабаровского края.
Как сообщалось ранее, Сергей Фургал был задержан утром 9 июля. Правоохранители предполагают, что он является организатором покушений на убийство и убийств нескольких предпринимателей.
«В этой истории обращает на себя внимание тот факт, что инкриминируемые Фургалу деяния были совершены, по версии следствия, 15−16 лет назад. И если они действительно имели место, то странно, что информация об этом обнаружилась спустя столь длительное время. Можно допустить, что об этом знали и ранее и что губернатор был таким образом «на крючке».
А вот что не удивляет, так это сам факт предположительных связей губернатора с организацией убийств. Не секрет, что прошлое некоторых наших политических деятелей такого уровня довольно темное. У кого-то оно потом всплывает, а у кого-то нет.
Что касается вероятной позиции ЛДПР, то, думаю, они выдвинут тезис, что задержание Фургала обусловлено политическими мотивами. И вполне возможно, что эта позиция будет выглядеть достаточно прочной, ведь обвинения, скорее всего, будут базироваться на косвенных уликах и свидетельских показаниях. Не мог же кто-то отдавать письменные приказы об организации убийств«, — отметил Владимир Васильев.