Хабаровск, , 13:53 — REGNUM Инкриминируемые Сергею Фургалу деяния были совершены, по версии следствия, 15−16 лет назад, и если они действительно имели место, то правоохранители, вероятно, знали об этом и ранее, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 9 июля, политолог Владимир Васильев, комментируя задержание губернатора Хабаровского края.

Как сообщалось ранее, Сергей Фургал был задержан утром 9 июля. Правоохранители предполагают, что он является организатором покушений на убийство и убийств нескольких предпринимателей.

« В этой истории обращает на себя внимание тот факт, что инкриминируемые Фургалу деяния были совершены, по версии следствия, 15−16 лет назад. И если они действительно имели место, то странно, что информация об этом обнаружилась спустя столь длительное время. Можно допустить, что об этом знали и ранее и что губернатор был таким образом «на крючке».

А вот что не удивляет, так это сам факт предположительных связей губернатора с организацией убийств. Не секрет, что прошлое некоторых наших политических деятелей такого уровня довольно темное. У кого-то оно потом всплывает, а у кого-то нет.