Москва, , 13:53 — REGNUM Возможность получить оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации будет способствовать сохранению здоровья граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это решение позволит нашим гражданам ежегодно получать дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации, — сказал Володин. — Сегодня работодатели не всегда идут навстречу своим сотрудникам, чтобы те своевременно могли попасть к врачу, — люди вынуждены брать выходной за свой счет и терять в зарплате. В результате, многие просто отказываются от осмотра. Однако именно регулярное прохождение диспансеризации — залог выявления на ранней стадии хронических или даже смертельно опасных заболеваний. Данный закон будет способствовать сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни наших граждан».

Госдума приняла во втором чтении законопроект о предоставлении работникам, достигшим возраста 40 лет, дополнительных гарантий при прохождении диспансеризации.

Наша диспансеризация уже давно доказала свою эффективность, подчеркнул зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«За пять лет с 2013 по 2017 годы диспансеризацию в России прошло чуть более 213 млн граждан. У 30% обследованных при этом были выявлены заболевания, требующие лечения, в том числе тяжелые. То есть регулярная диспансеризация позволяет выявлять заболевания на ранней стадии, когда их проще и дешевле вылечить», — отметил парламентарий.

В повышении интереса работников к прохождению ежегодной диспансеризации должно быть заинтересовано и государство, и работодатели, подчеркнул он.

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