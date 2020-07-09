Москва, , 13:50 — REGNUM Нет никакой логики в том, чтобы связывать убийство выходца из Чечни, совершённое в Австрии, с главой республики Рамзаном Кадыровым. Об этом сегодня, 9 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Убитый гражданин Австрии и Рамзан Кадыров? Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то нужно сразу говорить о Кадырове? — поинтересовался у журналистов официальный представитель Кремля. — Согласитесь, нелогично».

Песков добавил, что в администрации президента РФ узнали о произошедшем в Вене из сообщений в прессе, но детальной информацией по инциденту у Кремля нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в городе Герсдорф-бай-Вин вблизи Вены был убит 42-летний Мамихан Умаров, проживавший в Австрии последние десять лет. Полиция задержала двух человек, подозреваемых в убийстве.

По мнению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, за убийством в Австрии чеченца стоят «спецслужбы, работающие против России». Чеченский лидер связал убийство блогеров с тем, что они вели нападки на человека, который охраняет «кавказские рубежи России».

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