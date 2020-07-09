Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM Военным судом в Санкт-Петербурге осужден эмиссар законспирированной, так называемой «спящей ячейки» международных террористов, базирующихся в Сирии. Об этом 9 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Деятельность преступника на территории петербургского региона была пресечена в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Как подчеркивают сотрудники госбезопасности, «спящая ячейка» координировалась с территории Сирии боевиками подразделения «Джамаат ат-Таухид ва-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Вторым Западным окружным военным судом Каримов Б.Н. приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима», — уточнили в УФСБ.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержанный в Петербурге спонсор террористов успел перевести 200 тыс. руб