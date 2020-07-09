Джакарта, , 13:49 — REGNUM В общей сложности 124 193 индонезийских граждан вернулись в Индонезию в период с 18 марта по 8 июля 2020 года из-за пандемии, сообщает Antara.

Известно, что большинство, 88 710 граждан Индонезии вернулись в страну из Малайзии.

По словам главы МИД Индонезии Ретно Марсуди, 20,1% или 25 039 индонезийских граждан, работающих на иностранных судах, вернулись из 35 стран мира и прибыли в Индонезию.

Кроме того, 10 444 индонезийских граждан вернулись в результате независимой репатриации из 55 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо обратился к министру обороны Прабово Субианто с просьбой закупать оборудование для основных систем вооружения у отечественных компаний, таких как PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad или PT PAL.

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