Москва, , 13:41 — REGNUM Россия и Белоруссия находятся на этапе обсуждения дорожных карт интеграции двух государств. Об этом 9 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в союзном договоре регламентирована последовательность при интеграции. «Есть определенная последовательность действий и есть определенный набор дорожных карт», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что именно эти темы находятся на повестке дня и обсуждаются на самом высоком уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ухудшение отношений между Москвой и Минском отвечает ожиданиям недружественных сил.

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