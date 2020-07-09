Тбилиси, , 13:47 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» по итогам прошлого года стала самым высокодоходным политическим объединением в Грузии. Данные о доходах грузинских партий 9 июля опубликовала неправительственная организация (НПО) Transparency International — Georgia.

В отчете НПО представлен список из 19 партий. В общей сложности, согласно представленным данным, они получили доходы в размере 20,7 млн лари (около $6,8 млн). На «Грузинскую мечту» из них приходится около половины этой суммы — 9,5 млн лари (около $3,1 млн).

На втором и третьем местах в списке, по данным общественников, находятся партии «Альянс патриотов» и «Европейская Грузия». Они в 2019 году получили почти одинаковое финансирование, в районе 1,6−1,7 млн лари (около $0,5 млн).

Напомним, в Грузии 31 октября должны пройти парламентские выборы. Политические партии начали регистрацию в избирательной комиссии.

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