Москва, 9 июля 2020, 13:40 — REGNUM Демонстративно скандальное поведение Владимира Жириновского по поводу ареста хабаровского губернатора Сергея Фургала, а также его угрозы отозвать «своих» губернаторов — Алексея Островского (Смоленская область) и Владимира Сипягина (Владимирская область) — это и попытка не потерять лицо, и надежда на новую «расторговку» с Кремлем. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновскийв знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала пригрозил отказом фракции ЛДПР от депутатских полномочий и отзывом «своих» губернаторов Владимирской и Смоленской областей.
«Вам Конституция нужна — мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете…» — сказали Жириновский.
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