Москва, , 13:40 — REGNUM Демонстративно скандальное поведение Владимира Жириновского по поводу ареста хабаровского губернатора Сергея Фургала, а также его угрозы отозвать «своих» губернаторов — Алексея Островского (Смоленская область) и Владимира Сипягина (Владимирская область) — это и попытка не потерять лицо, и надежда на новую «расторговку» с Кремлем. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

«Возможно, Хабаровский край оставят за ЛДПР, заменив Фургала другим кандидатом от этой же партии, а возможно дадут что-то еще. Вероятнее — второе.

Сценарий объединения Хабаровского края с Еврейским автономным округом обретает больше оснований.

В «постпоправочный» период Администрация президента намерена еще меньше считаться с так называемыми партиями системной оппозиции. Смогут ли они заставить Кремль считаться с собой — вопрос открытый», — отметил Михайличенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновскийв знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала пригрозил отказом фракции ЛДПР от депутатских полномочий и отзывом «своих» губернаторов Владимирской и Смоленской областей.

«Вам Конституция нужна — мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете…» — сказали Жириновский.

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