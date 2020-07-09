Москва, , 13:47 — REGNUM Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестно о том, что украинский депутат Андрей Деркач опубликовал разговор между якобы президентом РФ Владимиром Путиным и бывшим главой Украины Петром Порошенко. Об этом Песков заявил журналистам 9 июля.

Представитель Кремля ответил, что ему о подобной публикации не известно. Говоря о возможной записи беседы Путина и Порошенко, он напомнил, что такие разговоры проходят в закрытом режиме.

Он затруднился предположить, как содержание беседы могло быть зафиксировано украинской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, беседу президентов России и Украины якобы записали в 2015 году, в разгар боевых действий в Донбассе. Участники зафиксированной беседы спокойно общаются и шутят.

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