Тбилиси, , 13:39 — REGNUM В вопросе открытия границ правительство Грузии будет действовать последовательно, но осторожно, с учетом безопасности и здоровья собственного населения, гостей и необходимости восстановления экономики. Об этом на заседании правительства Грузии 9 июля заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Он еще раз подчеркнул, что внесение Евросоюзом Грузии в список 15 безопасных стран — это не только высокая оценка усилий правительства и действий населения, но и большая ответственность правительства перед собственными гражданами и партнерскими странами.

«Поэтому мы последовательно делаем осторожные шаги, которые выражаются в том, что министерство иностранных дел по соответствующему поручению провело переговоры, в результате чего мы в зеркальном порядке установили 5 странам Евросоюза те же самые условия, что и они установили для нас, и для граждан этих стран наши границы будут открыты. Это касается прямых авиарейсов», — пояснил премьер.

По его информации, МИД Грузии продолжает переговоры об условиях открытия границ и с остальными странами ЕС, а об их результатах правительство проинформирует общественность.

Как сообщалось ранее, Грузия с августа откроет границы для граждан 5 стран ЕС — Германии, Франции, Литвы, Латвии и Эстонии. Они смогут приезжать в Грузию только прямыми авиарейсами, с предварительным заполнением специальной анкеты, но без прохождения обязательного карантина. Тестирование и карантин будут проходить гости из других стран за свой счет.