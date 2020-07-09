Москва, , 13:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин не может заниматься следствием, которое ведется в отношении отдельно взятых граждан страны. Об этом 9 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент просто не может заниматься следствием, которое ведут в отношении отдельно взятых граждан, даже таких известных граждан, как очень известный и очень талантливый журналист и ваш коллега Сафронов», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи ФСБ России провели обыск в квартире советника генерального директора Роскосмоса и бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости» Ивана Сафронова, который подозревается в передаче секретных сведений об обороне и безопасности России спецслужбам НАТО.

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