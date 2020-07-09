Москва, , 13:28 — REGNUM Законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Предусматривается ограничение доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности, по решению генерального прокурора РФ или его заместителей.

«Норма, предусмотренная законопроектом, позволит осуществить блокировку интернет-ресурсов, распространяющих информацию экстремистского и террористического толка, угрожающую безопасности государства и проживающих в нем граждан, в короткие сроки, достижение которых затруднительно в судебном порядке», — отметили авторы.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, приравнивающий призывы к отчуждению части территории РФ к экстремизму.