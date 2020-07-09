Джакарта, , 13:26 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо обратился к министру обороны Прабово Субианто с просьбой закупать оборудование для основных систем вооружения у отечественных компаний, таких как PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad или PT PAL, сообщает Kompas.

По словам президента, это должно стимулировать внутреннюю экономику в разгар пандемии.

«Экономика может стимулировать рост, наш экономический рост», — заявил президент.

Правительство Индонезии предложило приобрести восемь самолетов MV-22 Osprey Block C стоимостью 2 млрд долларов США. Если этот план покупки пройдет гладко, Индонезия станет третьей страной в мире, эксплуатирующей самолеты, помимо США и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что некоторые индонезийские паломники, переживающие судебные разбирательства в Индии, вернулись в страну.

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