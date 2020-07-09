Москва, , 13:24 — REGNUM Разговор президент России Владимира Путина с представителями руководства Саудовской Аравии перед встречей ОПЕК+ пока не запланирован. Об этом 9 июля рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет в планах разговора с визави в Саудовской Аравии у президента, таких планов пока нет», — заявил Песков в ответ на вопрос о возможности такого разговора руководства двух стран в преддверии встречи ОПЕК+.

При этом известно, что 14 июля должно пройти заседание технического комитета экспертов ОПЕК+ (JTC), а 15 июля — заседание министерского мониторингового комитета (JMMC).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, новое соглашение в формате ОПЕК+ начало действовать с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки сроком на два месяца, а затем, 6 июня, действие данного соглашения было продлено на июль.