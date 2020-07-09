Чебоксары, , 13:19 — REGNUM В ЦИК Чувашии документы подал ещё один претендент на пост главы республики — 32-летний Юрий Сидоров, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС «Выборы».

Сидоров стал девятым претендентом на главный пост в республике, в Чувашии он известен как оппозиционер и участник пикетов. Баллотироваться он планирует как самовыдвиженец.

Напомним, выборы главы Чувашии пройдут 13 сентября. Как сообщало ИА REGNUM, первым подал документы в избирком главы Чувашии Олег Николаев, которого поддержали не только его коллеги по партии («Справедливая Россия»), но также единороссы и «Родина». В качестве партийных кандидатов выдвинуты Александр Андреев (КПРФ), Константин Степанов (ЛДПР), Николай Степанов («Российская партия пенсионеров за справедливость»), Сергей Матвеев («Патриоты России»). Ранее также подали документы трое самовыдвиженцев: безработный Юрий Шакеев, предприниматель Андрей Ильдеменов, адвокат Николай Коклейкин.

Всем претендентам для регистрации в качестве кандидата на пост главы Чувашии и участия в выборах предстоит пройти так называемый «муниципальный фильтр».

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