Москва, , 13:18 — REGNUM Актуальные вопросы двусторонней повестки обсудили министры иностранных дел России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис в телефонном разговоре. Об этом сообщает 9 июля пресс-служба российского МИД.

Отмечается, что разговор инициировала кипрская сторона. Лавров и Христодулидис обменялись мнениями по актуальным вопросам и сделали акцент на мероприятия по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Никосией, которое отмечается в текущем году.

«Обсуждалась также проблематика кипрского урегулирования в контексте её предстоящего рассмотрения в Совете Безопасности ООН», — добавили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Кипр фактически разделен военным вторжением Турции, произошедшим в 1974 году. Турецкая Республика северного Кипра была провозглашена в 1983 году, однако её признаёт только Турция.