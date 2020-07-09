Белград, , 13:01 — REGNUM Переросшие в беспорядки протесты в Белграде являются попыткой государственного переворота, заявил 9 июля министр обороны Сербии Александр Вулин.

«У нас есть страшное насилие на улицах, есть попытка государственного переворота, есть попытка насильственного захвата власти и попытка вызвать гражданскую войну в Сербии», — сказал он в эфире телеканала TV Pink.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты вспыхнули стихийно после того, как президент Сербии Александр Вучич сообщил о предстоящем комендантском часе, который продлится с вечера пятницы (10 июля) и до утра понедельника (13 июля).

К такой мере было решено прибегнуть в связи с ростом выявленных случаев заражения коронавирусом. Протестующие попытались прорваться в здание Народной скупщины (парламента). Чтобы сдержать толпу, полицейские использовали слезоточивый газ.