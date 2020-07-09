Тегеран, , 12:59 — REGNUM Иран окружен американскими военными базами, но несмотря на это, продолжает бросать вызов Вашингтону по всему миру. Вести такой курс и сдерживать США Тегерану позволяет наличие в его арсенале ряда инструментов, пишет Закари Кек в статье, вышедшей 8 июля в The National Interest.

«Ни одна страна, быть может, за исключением Северной Кореи, после окончания холодной войны не стремилась так же активно бросать вызов США, как Иран. От Ближнего Востока и Центральной Азии до Латинской Америки, — нигде Тегеран не упускал возможности пойти на конфликт с США или сократить их влияние», — подчеркнул Кек, указав на то, что с учетом окруженности республики американские военными базами такая стратегия носит глубоко рискованный характер.

Поэтому Ирану приходится находить иные пути сдерживания США. Так, в его потенциале имеется целый ряд инструментов для этого, в том числе баллистические ракеты, возможность ведения асимметричной войны в море, а также связи с негосударственными вооруженными группировками.

Во-первых, это твердотопливные баллистические ракеты «Саджил-1», обладающие большой мобильностью. По словам бывшего главы минобороны США Роберта Гейтста, дальность действия этих ракет составляет приблизительно от 2 тыс. до 2,5 тыс. километров.

Благодаря такой дальности с помощью этих ракет, чья полезная нагрузка составляет 750 кг, можно ударить не только по Израилю, но и по юго-востоку Европы. Многие сходятся во мнении, что однажды ракета может быть оснащена ядерной боеголовкой, и со временем на смену ракете «Саджит-1» могут прийти более точные «Саджит-2».

Во-вторых, в иранский арсенал сдерживания США входят сверхмалые подлодки «Гадир», которые могут поставить под удар поставки нефти через Ормузский пролив. В таком случае международный рынок может недосчитаться около 20% нефти. Не зря США с 1976 года потратили приблизительно $8 трлн на обеспечение безопасности Ормузского пролива.

«Захоти Иран закрыть Ормузский пролив, подводные лодки окажутся для Ирана неценимыми», — указал Кек.

Хотя подводный флот республики не ограничивается лишь этими образцами, благодаря своему малому размеру и малой слышимости могут именно их может оказаться очень тяжело обнаружить, тогда как сами лодки могут применяться для минирования и доставки бойцов спецподразделений на вражескую территорию. И хотя качество их в целом не очень высокое, но решающую роль здесь играет количество.

В-третьих, еще одним незаменимым орудием асимметричного военно-морского конфликта могут стать твердотопливные и гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Халидже Фарс», которую часто называют «убийцей авианосцев».

Наконец, не стоит забывать о ливанской шиитской группировке «Хезболла». Так, группировка сыграла огромную роль в подготовке в Ираке, после вторжения туда в 2003 году США, шиитских вооруженных формирований, а также, по некоторой информации, участвовала в тренировке шиитских повстанцев-хуситов.

«Хезболла» играла с 2011 года незаменимую роль в поддержании режима Башара Асада в Сирии», — заключил Кек.