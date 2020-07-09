Москва, 9 июля 2020, 12:58 — REGNUM Хотя пангерманский и неоосманский проекты существуют вполне очевидно, пока что им по большому счёту нечего делить, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя гипотезу о возможном столкновении ФРГ и Турции на Балканах.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий заявил корреспонденту ИА REGNUM, что Евросоюзу предстоит конфликт с партнёром по НАТО — Турцией. Не военный конфликт, но борьба за сферы влияния в Северной Африке и на Балканах.
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