Москва, , 12:58 — REGNUM Хотя пангерманский и неоосманский проекты существуют вполне очевидно, пока что им по большому счёту нечего делить, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя гипотезу о возможном столкновении ФРГ и Турции на Балканах.

«Балканы — это место, куда лучше не соваться. Там столько веков грызутся между собой, что любой, кто попытается навести порядок в этом гадюшнике, огребёт от всех враждующих сторон, — сказал Вассерман. — А влияние над южным Средиземным морем уже давно и прочно у европейцев, поэтому Эрдоган, скорее всего, будет интересоваться южными соседями Турции. То есть в первую очередь арабскими странами, тяготеющими к Персидскому заливу. Там столько лакомых кусков, что при жизни Эрдогана у него не будет поводов для столкновения с Европой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий заявил корреспонденту ИА REGNUM, что Евросоюзу предстоит конфликт с партнёром по НАТО — Турцией. Не военный конфликт, но борьба за сферы влияния в Северной Африке и на Балканах.

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