Москва, , 12:54 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег лидера ЛДПР Владимира Жириновского от шантажа в связи с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

«Просьба вокруг этого не создавать политическую обстановку и напряжение. Если вы видите, что где-то что-то не так, есть процессуальные возможности, надо их использовать, но не переносить это в плоскость шантажа и революции», — заявил Володин после выступления Жириновского.

Жириновский выступил в поддержку губернатора.

«Акция протеста! Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что это за бардак в стране. Вам Конституция нужна — мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете! Бессовестные», — заявил Жириновский.

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