Москва, 9 июля 2020, 12:52 — REGNUM Если на предстоящих выборах президента Америки победит представитель Демократической партии, то, скорее всего, США постараются, как и раньше, управлять миром прежде всего политическими средствами, и тогда проект Европейского военного союза, вероятно, рухнет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
Такой возможный исход Вассерман объяснил тем, что программа Трампа — это восстановление внутриамериканского промышленного производства и последующий выход на мировой рынок с позиций экономической силы, а не политической.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий заявил, что после выхода Великобритании из ЕС «силовое поле» Европейского союза сильно ослабло.
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