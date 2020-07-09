Москва, , 12:52 — REGNUM Если на предстоящих выборах президента Америки победит представитель Демократической партии, то, скорее всего, США постараются, как и раньше, управлять миром прежде всего политическими средствами, и тогда проект Европейского военного союза, вероятно, рухнет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

«Физически армии у стран ЕС есть. А вот будут ли они объединены в той мере, в какой были объединены армии стран Варшавского договора или нынешняя армия стран НАТО, пока сказать трудно, — сказал Вассерман. — Но я полагаю, что как только американское влияние ослабнет, Европейский союз окажется вынужден создавать собственную систему координации действий армий своих стран. Именно систему координации. Сами армии уже есть. Многое зависит от того, сумеют ли демократы предотвратить победу республиканцев на президентских и парламентских выборах 3 ноября. Так вот, если им это не удастся и Трамп останется в Белом доме, а обе палаты федерального собрания тоже станут республиканскими, то американцам будет практически всё равно, сформируется ли европейская армия».

Такой возможный исход Вассерман объяснил тем, что программа Трампа — это восстановление внутриамериканского промышленного производства и последующий выход на мировой рынок с позиций экономической силы, а не политической.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий заявил, что после выхода Великобритании из ЕС «силовое поле» Европейского союза сильно ослабло.

Читайте ранее в этом сюжете: Борьба за влияние на пространстве ЕС будет очень серьёзной – Вассерман