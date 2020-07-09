Сеул, , 12:58 — REGNUM На пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) выдвинули свои кандидатуры восемь человек, включая главу департамента торговой политики министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ю Мён Хи, сообщили в Секретариате ВТО.

Согласно опубликованным данным, помимо Южной Кореи своих кандидатов выдвинули Великобритания, Нигерия, Египет, Кения, Мексика, Молдавия и Саудовская Аравия.

Известно, что процедура избрания главы организации занимает до шести месяцев, однако, предполагается, что в этот раз процесс будет ускорен в связи с досрочным снятием полномочий нынешнего главы ВТО Роберту Азеведу.

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