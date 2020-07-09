Москва, 9 июля 2020, 12:50 — REGNUM Германия изрядно борется с Францией за то, кто из них влиятельнее в Европе, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что «Европа при всей приверженности многих стран-членов трансатлантическому союзу больше предоставлена сама себе».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий заявил, что с уходом Великобритании из ЕС Евросоюз в перспективе превращается в Pax Germanica — единое германское экономическое пространство.
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