Москва, , 12:50 — REGNUM Германия изрядно борется с Францией за то, кто из них влиятельнее в Европе, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что «Европа при всей приверженности многих стран-членов трансатлантическому союзу больше предоставлена сама себе».

«Во-первых, сама Германия изрядно борется с Францией за то, кто из них влиятельнее в Европе, — сказал Вассерман. — Во-вторых, обе они борются с американским влиянием на так называемую новую Европу. В основном это страны, бывшие когда-то нашими союзниками по Варшавскому договору. И их, мягко говоря, переменчивость показывает, что борьба за влияние будет очень серьёзной. Ну и наконец, за влияние во всём Европейском союзе сейчас активно борются США, Китай и Российская Федерация. КНР борется в основном за экономическое влияние, а мы — в основном за политическое».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий заявил, что с уходом Великобритании из ЕС Евросоюз в перспективе превращается в Pax Germanica — единое германское экономическое пространство.

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