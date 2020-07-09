Москва, , 12:49 — REGNUM Евросоюз сможет обеспечить свою безопасность, если его лидеры поставят себе такую цель, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о необходимости «рассматривать сильную общую европейскую внешнюю политику и политику в сфере безопасности».

«Суммарный экономический, технический и научный потенциал Европейского союза, пожалуй, побольше, чем даже у США, — сказал Вассерман. — Научный точно больше, судя по тому, скольких европейских учёных американцы покупают. В незапамятные времена кто-то из полководцев сказал, что для войны нужны три вещи — деньги, деньги и деньги. Так вот с учётом этого, если европейцы поставят себе такую цель, то они преуспеют во всём, что связано с безопасностью. Но, конечно, им было бы лучше не столько довооружаться самим, сколько договориться с потенциальными конкурентами о частичном разоружении. Именно частичном, так как понятно, что эту отрасль никто не забросит».

Но для этого, как пояснил Вассерман, нужно то, что принято называть политической волей.

«Меркель легко говорить — она скоро уходит в отставку. А вот сможет кто-либо из её преемников заняться этим?» — риторически поинтересовался Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий заявил, что Германия в скором будущем начнёт наращивать свою военную мощь.

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