Москва, , 12:48 — REGNUM Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в московский аэропорт «Шереметьево», сообщает 9 июля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Глава региона доставлен рейсовым самолетом в 12:18 мск. В настоящее время Фургал едет на допрос в Следственный комитет в Техническом переулке.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 июля правоохранительные органы задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации заказных убийств предпринимателей в 2004—2005 годах.

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