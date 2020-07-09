Москва, 9 июля 2020, 12:46 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель оказалась вынуждена требовать самостоятельности Евросоюза из-за непрекращающихся попыток Америки предотвратить запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июля заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал слова Меркель о том, что ЕС должен рассчитывать на себя.
Как полагает Вассерман, такой наглядный пример американского эгоизма достаточно убедителен для того, чтобы Меркель оказалась вынуждена требовать самостоятельности Европы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий заявил о том, что в Европе возрождается германский гегемонизм.
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