Москва, , 12:46 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель оказалась вынуждена требовать самостоятельности Евросоюза из-за непрекращающихся попыток Америки предотвратить запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июля заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал слова Меркель о том, что ЕС должен рассчитывать на себя.

«Причин для такого заявления много. Но последней соломинкой оказались непрекращающиеся попытки американцев предотвратить запуск второй очереди газопровода «Северный поток», — сказал Вассерман. — Причём тут дело даже не в том, что американцы ещё со времён Обамы пытаются втюхивать Европе свой сланцевый газ, хотя он по чисто физическим причинам гарантированно дороже газа из классических песчаниковых месторождений. Главное то, что, будучи пересажена с дешёвой энергии на дорогую, европейская промышленность сразу теряет львиную долю своей конкурентоспособности, и таким образом американцы вынуждают Европу не только газ, но и всё подряд покупать за океаном».

Как полагает Вассерман, такой наглядный пример американского эгоизма достаточно убедителен для того, чтобы Меркель оказалась вынуждена требовать самостоятельности Европы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий заявил о том, что в Европе возрождается германский гегемонизм.

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