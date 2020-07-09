Киев, , 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.

Деркач утверждает, что записанный разговор президентов состоялся 30 апреля 2015 года, в разгар боевых действий в Донбассе.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина, обсуждают минский процесс урегулирования ситуации в Донбассе, миротворцев и экономические проблемы региона. Беседа проходит св абсолютно спокойной атмосфере и даже с шутками со стороны президента Украины.

«Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем», — пошутил, в частности, якобы Порошенко (разговор был накануне 1 мая).

Сам Порошенко публикацию Деркача пока что не прокомментировал.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Деркач обнародовал записи бесед Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом в 2015—2016 гг.