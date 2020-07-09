Москва, , 12:44 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала грозит отказом фракции ЛДПР от депутатских полномочия и отзывом губернаторов Владимирской и Смоленской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

«Акция протеста! Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда пусть весь мир узнает, что это за бардак в стране. Вам Конституция нужна — мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете! Бессовестные», — заявил Жириновский.

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