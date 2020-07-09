Красногорск, , 12:39 — REGNUM Московская областная дума в трёх чтениях приняла законопроект, по которому расширяются полномочия губернатора региона во время режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, передаёт 9 июля корреспондент ИА REGNUM.

Проект вносит изменения в статью 7 областного закона «О губернаторе Московской области», по которой глава региона наделяется полномочиями по установлению правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, обязательных для исполнения гражданами и организациями.

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В частности, губернатор получает полномочия определять порядок делопроизводства в органах исполнительной власти Московской области.

Законопроект поддержан большинством депутатов Московской областной думы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области разрушенная непогодой дамба в Рузском городском округе будет восстановлена. Соответствующее поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

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