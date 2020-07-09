Кишинёв, , 12:37 — REGNUM Парламент Молдавии с четвертого раза собрал кворум для проведения заседания, на котором премьер-министр Ион Кику представил правительственные законопроекты, сообщает 9 июля молдавской издание News Maker.

После выхода Кику на трибуну члены оппозиционных партий вышли из зала. Однако премьер-министр представил поправки в бюджет, закон о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе, а также закон о бюджете соцстрахования и медстрахования.

Отметим, оппозиция в Молдавии считает, что правительство не имеет право брать на себя ответственность за принятие законов, которые должны приниматься в парламенте.

Ион Кику представил поправки с четвертого раза, так как ранее оппозиция бойкотировала заседания, а коалиция не могла собрать кворум. Всего в парламенте заседает 101 депутат.

Партия социалистов совместно с Демократической партией насчитывают 50 мандатов. В парламенте также есть независимый депутат — Александр Олейни, который поддерживает коалицию.

Однако кворум не мог сформироваться, так как депутат Штефан Гацкан ранее заявил, что решил присоединиться к оппозиции. Сегодня он сказал, что временно отказывается от своей идеи.