Кито, , 12:42 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия, который находился на этом посту чуть более двух лет, подал прошение об отставке. Об этом 9 июля сообщает издание Comercio.

«Моя отставка… вызвана исключительно личными причинами», — заявил Валенсия во время пресс-конференции в режиме онлайн, добавив, что такое его решение не имеет отношения к отставке вице-президента страны Отто Зонненхольцнера, состоявшейся 7 июля.

Также министр иностранных дел Эквадора отметил, что, по его ощущениям, он уже выполнил свою задачу на данном посту.

Кроме этого, по информации издания, новым министром иностранных дел может стать посол Эквадора при ООН Луис Гальегос.

Напомним, Хосе Валенсия был назначен главой МИД Эквадора 18 июня 2018 года.