Москва, , 12:32 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сохраняет дружеские взаимоотношения с главой государства Владимиром Путиным.

«У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения», — сказал Медведев в интервью «Комсомольской правде», отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, они регулярно общаются в различных форматах, обсуждают «самые разные вопросы в сфере безопасности, в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин опроверг предположения о том, что «тандем» президента России и бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева распался.

о словам главы государства, он и Медведев продолжают работать так, как работали. Путин отметил, что бывший председатель правительства поменял направление деятельности.

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