Москва, , 12:26 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что перед законом все равны и советует лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому не брать ситуацию с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом на себя, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

«Перед законом все равны. Предъявленное обвинение очень серьезное. Правоохранительные органы сделали все правильно. Процессуально так же было сделано по отношению к губернатору Сахалина, когда его для проведения следственных мероприятий привезли в Москву с Сахалина, здесь — с Хабаровска, чтобы не было давления, влияния на следствие, правоохранительные органы», — отметил Володин.

«Мы не всех знаем, и мы не знаем, что было в 2003, что было в 2004 году. И неправильно партии и вам, Владимир Вольфович (Жириновский), на себя это все тоже на себя брать», — говорит спикер Госдумы.

«И мы не знаем, но если ситуация сложилась таким образом, что стало известно о нарушении закона, несмотря на то, что это было 15−16 лет назад, тем более в рамках такого серьезного вопроса, как обвинение в заказном убийстве, кто бы ни принадлежал к какой партии, партии власти или партии оппозиционной, перед законом все равны», — заявил Володин.

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