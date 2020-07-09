Киев, , 12:27 — REGNUM Поездки президента Украины Владимира Зеленского по регионам страны превратились в микс «совкового чинопочитания и кварталовского дуркования», заявил в своем комментарии 9 июля украинский политолог Юрий Романенко.

Эксперт обратил внимание, что каждый раз в любом регионе Украины от зеленского появляется один и тот же месседж:

«Здесь живут прекрасные, трудолюбивые люди. Бизнес успешно развивается. И, вообще, Украина, ты самая лучшая».

Один только вопрос, отмечает Романенко — почему в такой прекрасной стране столько страдания на фоне перекрашенных мостов?

ИА REGNUM напоминает, что накануне Зеленский посетил с визитом Черновицкую область. На закрытой встрече с местными бизнесменами президент отметился рядом резонансных заявлений, в частности, относительно ситуации с Нацбанком страны.

Также напомним, что осенью на Украине должны пройти местные выборы, так что региональные поездки президента можно рассматривать как часть избирательной кампании.