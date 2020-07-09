Москва, , 12:17 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал причину задержания губернатора хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

«Еще один момент скажу. Приходит к нему бывший руководитель аппарата бывшего губернатора: «Надо в Москву увести ящичек». Называет сумму, говорит, каждый год возим», — сказал Жириновский.

«И так по всей стране! Пока эту тотальную коррупцию не перебьем!» — говорит он.

«(Фургал) не стал возить три года! Три коробки не привёз он в Москву», — заявил Жириновский.

В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело.

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