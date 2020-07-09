Москва, , 12:11 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимира Жириновский прогнозирует отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина и губернатора Смоленской области Алексея Островского, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Фургал, по словам Жириновского, лучший губернатор.

«Экономика развивается, все показатели лучше, чем были при Шпорте. Наверное, это бесит: как это так, губернатор от ЛДПР показатели лучше. Фургала убрали, на днях уберут Сипягина и потом последний — Островский, его могут убрать», — прогнозирует парламентарий.

«Такая политика. Такая кадровая работа. К чему это приведет? К ухудшению положения в масштабах всех страны, впереди голод, впереди безработица и такие кадровые решения», — рассуждает лидер ЛДПР.

Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский обещает защиту Фургалу и членство в ЛДПР