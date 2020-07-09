Ереван, , 12:10 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал председателю Конституционного суда Армении Грайру Товмасяну в иске против решения парламента республики. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Товмасян и еще трое бывших судей Конституционного суда требовали, чтобы ЕСПЧ дал указания правительству Армении заморозить исполнение конституционных поправок, которые позволяют отстранить их от должности.

Международный суд отклонил запрос, так как изменения в составе Конституционного суда не несут рисков для прав, предусмотренных Европейской конвенцией о правах человека.

Как сообщал ИА REGNUM, 30 июня Национальное собрание Армении на внеочередном заседании приняло поправки в закон «О конституционном суде». Поправки позволяют заменить председателя и членов Конституционного суда.

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