Хабаровск, , 11:59 — REGNUM В уголовном деле в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала наверняка появятся новые эпизоды, поскольку теперь пострадавшие от его криминальной деятельности смогут открыто о них заявить. Об этом 9 июля заявил председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«В рамках расследования уголовного дела в отношении Сергея Фургала будет проведено большое количество следственных действий, допрошены десятки, а возможно, и сотни лиц. Над делом работают опытные профессионалы», — заявил Цветков.

Поскольку следственный комитет инкриминирует Фургалу особо тяжкие преступления, совершенные в 2004—2005 годах, то наверняка будут выявлены новые криминальные эпизоды деятельности теперь уже бывшего губернатора — тем более, что теперь жители региона перестанут бояться влияния Фургала и смогут открыто говорить о его преступлениях.

«Человек, который избежал наказания за убийства 15 лет назад, вряд ли все эти годы был законопослушным гражданином, и пострадавших от его преступной деятельности, вероятно, много», — полагает он.

«Если для Фургала было нормой решать бизнес-вопросы при помощи убийств конкурентов, то это его образ жизни и подход к делу, поведение таких людей часто типично», — продолжил председатель «Сильной России».

Таким образом, с большой вероятностью стоит ожидать новых эпизодов в отношении пока ещё губернатора Хабаровского края.

«Вся его жизнь, его связи, его деятельность будут исследованы «под микроскопом», и если он совершал другие преступления, то это будет безусловно установлено», — добавил Цветков.