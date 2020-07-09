Новосибирск, , 11:53 — REGNUM В Законодательном собрании Новосибирской области сегодня, 9 июля, прошла последняя сессия депутатов шестого созыва. Она оказалась одной из самых продолжительных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Присутствующий на сессии губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил конструктивное взаимодействие депутатов и регионального правительства и поблагодарил депутатов за совместную работу в течение всего срока их полномочий. По мнению Травникова, консолидация позволила запустить и реализовать масштабные проекты.

«Слаженность взаимодействия, совместной работы между правительством области и Законодательным собранием, характерная для всего шестого созыва, особенно проявилась в этом непростом году, — сказал губернатор. — В памяти масса сложных вопросов, непростых законопроектов, очень оперативных решений, которые мы принимали, и к концу созыва научились принимать многие решения и действовать практически влёт, понимая друг друга с полуслова».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Законодательного собрания Новосибирской области пройдут в единый день голосования — 13 сентября 2020 года.