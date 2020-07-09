Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM Бывший заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов возглавил ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева». Соответствующая информация размещена на сайте донского предприятия, передаёт ИА REGNUM.

В частности, указано, что Михаил Тихонов занимает пост управляющего директора таганрогского авиазавода. При этом дата назначения не уточняется.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Тихонов в течение пяти лет возглавлял министерство промышленности и энергетики Ростовской области, затем менее года курировал вопросы промышленности, энергетики и транспорта в должности заместителя главы региона. Свой пост он покинул 11 июля 2019 года.

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