Сеул, , 11:57 — REGNUM 10 июля в Сеуле состоится встреча министров иностранных дел Южной Кореи и ОАЭ. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в рамках встречи Кан Гён Хва и Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудят пути укрепления дружественных отношений в честь 40-летия установления дипломатических отношений между странами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля министр иностранных дел ОАЭ прибыл в Южную Корею в сопровождении генерального секретаря и охранников.

Отметим, что это первый случай, когда глава МИД другой страны совершает визит в Южную Корею после объявления пандемии коронавируса.

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