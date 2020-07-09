Москва, , 11:50 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ЧП, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

«ЧП, которое произошло у нас на Дальнем Востоке. Задержание было не в самой корректной форме, наручники нацепили… Губернатор не преступник — никуда не сбежит, с бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо, территория — больше чем Турция», — возмущен Жириновский.

«Кому-то хочется быть маленькими Бериями», — дал он оценку задержанию.

В целом, по его словам, «попахивает переделом собственности».

»Это удар, который нанесли, пусть избиратели видят, что Фургал был самым лучшим губернатором», — рассуждает парламентарий.

В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело, следователи работают над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершённых организованной преступной группой в 2004 — 2005 годах в Хабаровском крае и Приамурье в отношении предпринимателей.

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