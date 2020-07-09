Саратов, , 11:53 — REGNUM В Саратове 9 июля 2020 года прошло внеочередное заседание областной думы, которое не обошлось без инцидента, сообщают местные СМИ.

Во время выступления депутат Николай Бондаренко (КПРФ) поставил на трибуну 10-литровую бутыль из-под воды для кулера, поместив на емкость наклеенные надписи «Оружие депутата» и «Жидкость для охлаждения ЕдРа». При этом речь народный избранник начал с вопросов, которые не входили в повестку. Выходка Бондаренко возмутила собравшихся. Депутат от партии «Единая Россия» Юлия Литневская попросила коммуниста «в прямом и переносном смысле прекратить лить воду». Ее призыв остался неуслышанным.

Председатель облдумы Александр Романов сделал замечания Бондаренко и Литневской за нарушение регламента.

На очередном заседании 22 июля, на котором будет заслушан доклад губернатора Валерия Радаева, депутата-коммуниста Николая Бондаренко лишили слова. Причем решением мандатной комиссии он не должен был выступать на прошедшем заседании, когда он и принес 10-литровую бутыль с водой.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской областной думе в июне 2020 года произошла драка между депутатами фракций КПРФ и «Единая Россия». Депутат Анатолий Ципящук решил кинуть в Бондаренко пустую бутылку из-под воды. Бондаренко бросился к Ципящуку, но дорогу ему преградил депутат Дмитрий Пегов. Тогда руководитель фракции КПРФ в Саратовской областной думе Александр Анидалов стал сверху обливать депутата Ципящука водой.

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Напомним также, депутат Бондаренко в 2018 году прославился на всю Россию своим спором с уволенной министром труда регионаНатальей Соколовой. Чиновники поспорили о том, может ли человек прожить на 3,5 тыс. рублей — такая сумма отведена в прожиточном минимуме пенсионера на продукты питания. Коммунист предложил провести эксперимент и самим попробовать ограничиться в месяц указанной суммой. Чиновница ответила, что не сможет принять в нём участие из-за статуса министра. Однако пообещала составить специальное меню, по которому депутат сможет тратить на еду в месяц не более этой суммы.

Бондаренко закупал продукты питания на неделю, расходуя лишь 875 рублей. За две недели он похудел на 6 кг, но спор выдержал.

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