Москва, , 11:20 — REGNUM Внутри правящего класса России началась борьба за сферы влияния, считает президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

«С моей точки зрения, это свидетельствует о том, что в России обострилась борьба за власть, — сказал Федоров. — Если бы у него были преступления не 15-летней давности, а недавние, то случившееся можно было бы понять. А сейчас мы видели, что «взяли» Быкова, а сейчас Фургала. Это те люди, которые являются сильными региональными лидерами, и, видимо, внутри правящего класса происходит борьба за сферы влияния. В том числе идёт зачистка сильных региональных лидеров, которые могут в случае дальнейшего трансфера власти начать играть какую-то свою игру».

И, как подчеркнул Федоров, учитывая, что любой губернатор входит в какую-то группу влияния, происходит ещё и передел групп влияния внутри правящего класса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного 9 июля у своего дома и этапированного в Москву для следственных действий и предъявления обвинения, подозревают в заказе убийства конкурента.

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