Москва, 9 июля 2020, 11:20 — REGNUM Внутри правящего класса России началась борьба за сферы влияния, считает президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
И, как подчеркнул Федоров, учитывая, что любой губернатор входит в какую-то группу влияния, происходит ещё и передел групп влияния внутри правящего класса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного 9 июля у своего дома и этапированного в Москву для следственных действий и предъявления обвинения, подозревают в заказе убийства конкурента.
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