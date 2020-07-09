Новосибирск, , 11:18 — REGNUM В Новосибирской области за бюджетные деньги в течение финансового года планируется построить новое жильё для детей-сирот. Строительство будет вестись под контролем министерства строительства региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.

Соответствующие изменения в законодательство области уже разработаны.

«Министерство строительства наделяется полномочиями по строительству жилых помещений для детей-сирот, — прокомментировал министр строительства региона Иван Шмидт. — Это жильё будет строиться по специально разработанным проектам на территориях сельских муниципальных районов по принципу опережения, что позволит проводить контрактные процедуры по строительству таких объектов до начала финансового года и соответственно, ускорить темпы возведения жилья для детей-сирот».

Отметим, что сейчас обеспечение жильем детей-сирот осуществляется министерством труда и социального развития региона. Для чего приобретается уже готовое жильё в разных районах. Эти полномочия по предоставлению жилых помещений, в том числе их приобретение на вторичном рынке, у минтруда сохранятся.