Киев, , 11:16 — REGNUM Конституционный суд Украины сегодня, 9 июля, продолжает рассмотрение дела о языковом законе, принятом Верховной радой предыдущего созыва при президентстве Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, на сегодня запланирована стадия вопросов, а также заключительные выступления. От других подробностей или комментариев в КСУ воздерживаются.

Напомним, что рассмотрение соответствующего дела КСУ начал еще 7 июля. До этого в суд было направлено обращение 51 народного депутата Верховной рады — парламентарии считают, что данный закон не соответствует ряду предписаний конституции, «поскольку он направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, а также дискриминацию граждан по языковым признакам».