Тбилиси, , 11:14 — REGNUM Внутреннему туризму Грузии нужна поддержка, и для этого требуется участие каждого члена правительства. Об этом 9 июля сказал премьер-министр страны Георгий Гахария на заседании правительства, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"В связи с внутренним туризмом мы начинаем новую программу «Путешествуй по Грузии», и я хочу попросить каждого из вас активно включиться в нее», — сказал Гахария.

Он призвал членов правительства, пока в мире продолжается пандемия коронавируса, путешествовать по стране, чтобы стать «наилучшими гидами» для посетителей из-за рубежа, когда международный туризм в Грузии полностью возобновится. Глава грузинского правительства отметил, что развитие внутреннего туризма важно для помощи районам, которые от него зависят.

Напомним, Тбилиси открыл границу для гостей из Франции, Германии, Латвии, Эстонии и Литвы. В целом эксперты из-за проблем, вызванных коронавирусом, не ожидают большого потока туристов в Грузию. По некоторым оценкам их будет 0,5% от числа туристов, посетивших страну в прошлом году.

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