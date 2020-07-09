Москва, , 11:09 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил новый формат взаимодействия депутатов с избирателями, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

«Через новые форматы взаимодействия с правительством будем выстраивать новые коммуникации с гражданами. Возможно, это будут ежегодные отчеты депутатов перед избирателями», — заявил Володин в ходе заседания президиума Совета законодателей.

Спикер Госдумы отметил, что новые полномочия, которые Госдума получила благодаря принятию поправок к Конституции, требуют усовершенствовать систему работы с правительством.

«Этот вопрос для нас приоритетен, будем обсуждать его с председателем правительства в ходе отчета 22 июля», — говорит он.