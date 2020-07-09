Киев, , 11:04 — REGNUM На въезде в поселок в Киевской области, где живет бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий, в рамках акции некие люди оставили символические гробы и похоронные венки с цветами.

Об этом сообщил через социальные сети сам Смолий, информацию также подтвердили в пресс-службе Нацбанка, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Согласно источнику, люди оставили более десятка похоронных венков, гробы, плакаты с обвинениями во всех смертных грехах и «что-то вроде угроз».

Пресс-служба напоминает, что ровно неделю назад Смолий подал заявление об увольнении с обоснованием «за систематическое политическое давление».

«Что можем вам сказать? Наша песня хороша, начинай сначала. Есть лишь один вопрос: когда гробы и венки появятся под стенами НБУ и под домом и. о. главы Екатерины Рожковой?» — говорится в комментарии.

Силовые структуры акцию в поселке пока что не комментировали. В настоящий момент неизвестно, активисты какой именно структуры ответственны за данное мероприятие.

ИА REGNUM напоминает, что 8 июля сотрудники Нацбанка в специальном обращении заявили о продолжении политического давления со стороны определенных народных депутатов после отставки Якова Смолия с должности главы регулятора. Согласно заявлению, отдельные депутаты Рады угрожают им созданием временных следственных комиссий и проведением поверок. Никаких конкретных фамилий при этом названо не было. Рада уволила Смолия с должности главы Нацбанка 3 июля, после того, как он подал заявление об отставке, заявив о систематическом политическом давлении.