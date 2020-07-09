Москва, 9 июля 2020, 11:03 — REGNUM Мир возвращается к тем осям традиционных геополитических противоречий, которые были характерны для XIX века, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о необходимости активной внешней политики Европейского союза.
И поэтому по всем осям, как пояснил эксперт, возникают неоимпериалистические противоречия.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Кагарлицкого, Евросоюзу предстоит конфликт с партнёром по НАТО — Турцией.
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