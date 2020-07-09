Москва, , 11:03 — REGNUM Мир возвращается к тем осям традиционных геополитических противоречий, которые были характерны для XIX века, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о необходимости активной внешней политики Европейского союза.

«Поразительно и чудовищно, но мы возвращаемся к тем осям традиционных геополитических противоречий, которые были характерны даже не для XX века, а для XIX века, — сказал Кагарлцикий. — С одной стороны, новый панъевропейский германский проект, а с другой стороны, неоосманский проект Эрдогана. Ну и плюс продолжающееся разложение бывшего советского блока. Речь идёт о том, что он становится полем для соперничества других сил. До начала Первой мировой фактором, стабилизующим геополитическое поле, была Британская империя. Потом Ялтинская система. После распада СССР в роли стабилизатора пытались выступать США. А сейчас в роли стабилизатора не выступает никто».

И поэтому по всем осям, как пояснил эксперт, возникают неоимпериалистические противоречия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Кагарлицкого, Евросоюзу предстоит конфликт с партнёром по НАТО — Турцией.

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